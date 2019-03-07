Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Петербурге на уникальной сцене с деревянным куполом
В многофункциональном комплексе «М-1 Арена» 27 октября состоится концерт звезд мировой оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.
В Петербурге певица с мужем бывают достаточно редко, ведь их график расписан на годы вперед. В последний свой приезд в город Нетребко дала сольный концерт на сцене Мариинского театра в ноябре 2018 года. Октябрьское выступление пройдет в рамках ее мирового турне с Юсифом Эйвазовым.
В этот раз концерт пары планируется в многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе «М-1 Арена». Благодаря деревянному куполу и форме арены, напоминающей римский Колизей и Арену-ди-Верона в Италии, здесь высокое качество акустики: исполнители классической музыки могут играть без подзвучки, чтобы зрители услышали натуральное звучание инструментов.
Комплекс открылся всего год назад. Раньше здесь проводились спортивные мероприятия, в том числе турниры по смешанным единоборствам среди профессионалов М-1 Challenge.
Добавим, что билеты на выступления Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова практически не держатся в кассах — их моментально раскупают. Вы еще можете успеть их купить!
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