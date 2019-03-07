В Петербурге певица с мужем бывают достаточно редко, ведь их график расписан на годы вперед. В последний свой приезд в город Нетребко дала сольный концерт на сцене Мариинского театра в ноябре 2018 года. Октябрьское выступление пройдет в рамках ее мирового турне с Юсифом Эйвазовым.

В этот раз концерт пары планируется в многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе «М-1 Арена». Благодаря деревянному куполу и форме арены, напоминающей римский Колизей и Арену-ди-Верона в Италии, здесь высокое качество акустики: исполнители классической музыки могут играть без подзвучки, чтобы зрители услышали натуральное звучание инструментов.

Комплекс открылся всего год назад. Раньше здесь проводились спортивные мероприятия, в том числе турниры по смешанным единоборствам среди профессионалов М-1 Challenge.