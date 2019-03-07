Как проходит 8 марта в женских исправительных колониях?

Федеральная служба исполнения наказаний пообещала 8 марта окружить вниманием женщин, находящихся в исправительных колониях.

Как сообщает «Фонтанка», поздравлять начали заранее: в ИК-9 в Новосибирской области женщинам показали спектакль «Наташина мечта», а в ИК-10 Приморского края прошёл конкурс красоты. Участницы представили бразильский карнавал, испанскую корриду, японскую чайную церемонию, исполнили индийский танец живота.

Для участия в конкурсах девушки помогают друг другу в создании причесок, макияжа, пошиве сценических нарядов. Задолго до праздника осужденные начинают готовиться: готовят творческие номера, подбирают и изучают тематические материалы.

Во ФСИН считают, что важно сохранить ощущение праздника. Единственное, что остается в этот день от обычных будней в колонии — неукоснительный режим.

Но при этом весь день у женщин занят конкурсами, сладостями, играми в шашки и шахматы, просмотром фильмов и визитами родных.

Созданием праздничного настроения занимается администрация исправительных учреждений.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что петербурженки создали карточки с пожеланиями, которые не стоит говорить женщинам 8 марта.