Тепло возвращается: 8 марта в Петербурге ожидается +5

По данным синоптиков, 8 марта в Петербурге потеплеет до +5 градусов днем и +1 ночью. Без осадков не обойдется: снег, дождь и, возможно, сильные порывы ветра.

В Ленобласти дела будут обстоять хуже. Там ожидается усиление ветра до 12-16 м/с. В связи с этим в МЧС просят жителей быть внимательнее и предупреждают о повышенной вероятности происшествий на водоемах: провалов людей и техники под лед и так далее.

Сегодня, 7 марта, в городе +2 и мокрый снег.

Наступление тепла хороший повод прогуляться. Ранее «Собака.ru» рассказывала, что происходит с вашим позвоночником, шейным отделом, сердцем и сосудами из-за как минимум восьмичасового рабочего дня.