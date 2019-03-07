В петербургском метро будут звучать записи поздравлений женщин голосами Боярского, Бурова и Мигицко

Актеры Михаил Боярский, Сергей Паршин и Сергей Мигицко, а также бывший директор Исаакиевского собора Николай Буров и оперный певец Василий Герелло записали для женщин Петербурга поздравления с 8 марта.

Как сообщает «Бумага», они будут звучать в метро 7 и 8 марта. Поздравления можно будет не только услышать, но и прочитать — вагоны украсили плакатами.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что аналитики поисковой системы «Яндекс» рассказали, какие подарки ищут и покупают мужчины перед Международным женским днем. Чаще всего перед 8 марта пользователи поисковика ищут парфюмерию - число кликов в этом сегменте увеличилось на 78%. Кроме того, вырос спрос на самокаты (64%), мягкие игрушки (57%), умные часы (50%) и наушники (21%).