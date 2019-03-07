В Ленинградской области спасли первого в 2019 году белька. Вы только посмотрите, какой он милый!

Вчера, 6 марта, житель деревни Гакково Кингисеппского района Ленинградской области нашел на берегу Финского залива потерянного белька.

Зверек уже находится в карантинном блоке фонда друзей балтийской нерпы. Сотрудники фонда предполагают, что белек разлучился со своей мамой во время ветреной погоды и последовавшей за этим подвижки льда.

Спасенное животное осмотрели и выяснили, что это самка серого тюленя, возрастом около 3-4 дней. Зверек еще не успел обрасти жиром — ее вес всего 13,5 килограммов вместо необходимых для начала самостоятельной жизни 40.

Фонд друзей балтийской нерпы напоминает, что с началом марта вероятность обнаружения детенышей тюленей или нерпы на берегу Финского залива и Ладожского озера крайне высока, и просит сообщать обо всех случаях нахождения зверьков по телефону 699-23-99.

Биологи предполагали, что снежный покров, утопивший поверхность льда на Ладоге и Финском заливе, может стать причиной проблем в сезон размножения кольчатой нерпы. Из-за непроходимости поверхностей льда выкармливать свое потомство животным придется где попало.