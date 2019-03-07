Социологи назвали самые пьющие регионы. Петербург разрушил все стереотипы о себе

За 2018 год каждый россиянин выпил 14,3 л спиртного. Это на 8,3% больше, чем в 2017-м. Самыми пьющими регионами оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области и Карелия. Там на одного жителя пришлось более 25 л на человека.

Несмотря на все стереотипы, Петербург в ТОП-5 самых пьющих регионов даже не вошел.

Как сообщает газета «Известия», по статистике Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Рейтинг касается только потребления легального алкоголя, учтенного государственной системой ЕГАИС. Сюда не входили пиво, сидр, медовуха и подобные напитки.

Чаще всего продается водка.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкоголь и табачную продукцию нельзя будет продавать в обычных магазинах. Реализовывать товар можно будет только в специальных местах, куда не будут допускаться лица младше 18 лет.