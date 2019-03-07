Госдума приняла закон о блокировке фейковых новостей. Время на удаление такого материала будет засекать Роскомнадзор

На сайте Думы была проведена трансляция, во время которой Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о фейковых новостях. За документ проголосовали 322 депутата, 78 выступили против.

Роскомнадзор будет сразу блокировать сайты, распространяющие фейковые новости. Онлайн-изданиям будет предоставлена возможность «незамедлительно» удалить такие новости. Засекать время будет Роскомнадзор.

Новостные агрегаторы из-под действия закона выведены, традиционных СМИ запрет также не коснется. За распространение фейков также будет предусмотрено административное наказание.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что на втором чтении в законопроекте были прописаны штрафы за новость, повлекшую «помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики или кредитных организаций», и за фейк, повлекший «смерть человека, массовое нарушение общественного порядка, прекращение функционирования систем жизнеобеспечения, транспорта, связи, энергетики». Сайты, которые не зарегистрированы в качестве СМИ, будут блокировать за фейковые новости без предупреждения.