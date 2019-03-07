Telegram зовет пользователей на митинг против изоляции рунета

Официальный бот мессенджера распространил своим пользователям сообщение, в котором позвал на акции против принятия закона об изоляции российского Интернета.

Они пройдут в городах России в ближайшее воскресенье, 10 марта.

Как считают представители Telegram, поправки, которые уже прошли первое чтение в Госдуме, принимаются для введения в стране тотальный цензуры: «Власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессендежеры» — беспокоятся в сервисе.

Согласованный митинг против изоляции рунета пройдет в Москве в14:00 на площади Сахарова. Как сообщает The Village, аналогичные акции пройдут и в других городах.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что комитет Госдумы по информационной политике решил смягчить законопроект об автономном интернете в России. Из него могут исключить требование Роскомнадзора создать национальную систему доменных имен. Оказалось, что похожие базы уже существуют и успешно работают.