Не опять, а снова: петербуржец снял на видео, как лёд с крыши скидывают на машины

Весна не означает тепло и спокойствие. На улице по прежнему холодно, а с крыш сбрасывают лед на автомобили.

Подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» снял на видео, как проводится работа по очистке крыш: «Стоят машины, ребята бросают прямо на них лёд, и всем по барабану» — прокомментировал он.