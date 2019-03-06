Не опять, а снова: петербуржец снял на видео, как лёд с крыши скидывают на машины
Весна не означает тепло и спокойствие. На улице по прежнему холодно, а с крыш сбрасывают лед на автомобили.
Подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» снял на видео, как проводится работа по очистке крыш: «Стоят машины, ребята бросают прямо на них лёд, и всем по барабану» — прокомментировал он.
В феврале глыба льда разбила сразу 8 машин. Несколько сотен граждан пострадали из-за гололедицы. В качестве протеста против плохой уборки снега люди заваливали сугробами двери ТСЖ и приносили мешки снега к дверям комитета по благоустройству. Одна супружеская пара не выдержала и подала в суд на чиновников, с просьбой признать их бездействие преступным.
Были даже смертельные случаи: в результате падения глыбы льда с крыши химико-фармацевтического университета погиб 23-летний студент Бабурбек Очилов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.