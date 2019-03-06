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Уикенд в Петербург с 7 по 10 марта

Концерты Tricky и Нино Катамадзе,  фильмы «Капитан Марвел» и «Вокс люкс» в прокате, а также вечеринка Off: Phantom от Roots United — как весело провести праздничные выходные в городе. 

Пт 8 марта Сб 9 марта Вс 10 марта

 

5-24 марта

«Свиное рыло»

Выставка «Призрак гендера или самозванка»

В галерее «Свиное рыло» с 5 марта стартовала ставшая уже ежегодной женская выставка (она третья по счету). На этот раз художницы будут исследовать, можно ли вообще разделять искусство по критерию гендера. Среди участниц экспозиции Алиса Юфа, Ася Маракулина, Татьяна Шагина, Наталья Пивко и многие другие.

с 7 марта

Фильм «Капитан Марвел» / Captain Marvel

Идеально подобранный к 8 марта релиз от Marvel – первый сольный фильм студии с женским персонажем. Пилота военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, обретающую суперспособности, играет обладательница «Оскара» Бри Ларсон.

с 7 марта

Фильм «Родители легкого поведения» / Drunk Parents

Комедия от сценариста Saturday Night Live Фреда Вульфа с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек. Семейная пара Фрэнк и Нэнси пытаются скрыть от дочери и друзей свой финансовый крах, придумывая нелепые авантюры.

с 7 марта

Фильм «Ван Гоги»

Драма о проблемах отцов и детей от сценариста «Ассы» Сергея Ливнева. Прославленный дирижер (Даниэль Ольбрыхский) и его почти неизвестный сын-художник (Алексей Серебряков) проходят путь от взаимной ненависти к примирению.

с 7 марта

Фильм «Вокс люкс» / Vox Lux

Второй полнометражный фильм 30-летнего актера Брэйди Корбета, объявленного главной надеждой американского независимого кино после дебютного «Детства лидера». Впрочем, его мелодрама о ставшей поп-звездой жертве школьной перестрелки – уже не инди-фильм, а тяжелый голливудский люкс: главная роль у Натали Портман, ей помогают Джуд Лоу и Уиллем Дефо, а песни к картине написала певица Sia.

с 7 марта

Фильм «Лови момент»

Ромком с обаятельной Юлией Топольницкой, Алексеем Кортневым и режиссером суровых драм о несправедливости Юрием Быковым (тут он актер). Уроженка провинциального черноморского города Рита приезжает в столицу, чтобы поступить в театральное училище, но попадает лишь в многочисленные комичные ситуации.

с 7 марта

Фильм «Частная война» / A Private War

Байопик военной корреспондентки Мэри Колвин, основанный на статье о ней в журнале Vanity Fair. В центре сюжета – ее командировка в охваченную гражданской войной Сирию в конце 2010-х. Бесстрашную журналистку играет Розамунд Пайк.

с 7 марта

Фильм «Тень»

Классик китайского кино Чжан Имоу снял невероятно красивый и зрелищный фильм, обыгрывающий идею доппельгангеров. Воин занимает место своего двойника – знаменитого военачальника.

7 марта

19:00

«Ленфильм»

Спецпоказ фильма «Чужой»

В честь 40-летия культовый хоррор Ридли Скотта выходит в повторный прокат. Спецпоказ картины пройдет 7 марта на «Ленфильме». Продемонстрируют отреставрированную копию фильма на английском языке с русскими субтитрами. Представит ленту кинокритик Никита Смирнов.

7 марта

19:00

Малая сцена ТЮЗа

Спектакль «Близкие друзья»

В ТЮЗе – премьера спектакля по повести Евгения Водолазкина «Близкие друзья». Его поставила режиссер Елизавета Бондарь, а сценическую адаптацию сделала драматург Юлия Поспелова. В повести рассказывается о разлученных войной трех друзьях-немцах Ральфе, Эрнестине и Хансе.

7 марта

19:30

«Англетер»

Спецпоказ фильма «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Новый фильм Барри Дженкинса принес «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана Реджине Кинг. В прокат в России картина не выйдет, поэтому показ 7 марта – шанс увидеть картину на большом экране. 19-летняя Тиш помолвлена с 22-летним Фонни, но юношу обвиняют в изнасиловании, которое он не совершал. Мать Тиш Шерон пытается найти доказательства невиновности жениха дочери.

мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»

Выставка «Recycled art»

В четверг в мультимедийном парке «Россия — моя история» открывается выставка «Recycled art» RECYCLED ART о вторичной переработке в искусстве и моде. Ее цель — рассказать, как прямо сейчас российские дизайнеры делают мебель из старых индонезийских лодок (бренд LikeLodka) или панно из старой одежды (художница Юлия Третьякова). Вход свободный. Подробнее здесь.

8-7 марта-апреля

«Росфото»

Выставка балетных фото «От классики до модерна»

В «Росфото» открывается выставка балетных фотографий из собственной коллекции музея. В экспозиции – сто снимков, в том числе портреты балерин Екатерины Вазем, Марии Петипа и Любови Радиной работы Бергамаско, изображения солисток Мариинского театра (тогда Кировского) 1940-х ― 1960-х, а также редкие кадры Айседоры Дункан и Марии Понна.

8-10 марта

11:00

«Севкабель Порт»

Рынок выходного дня

Рынок выходного дня от команды #онипожратьлюбят вновь пройдет в выходные пространстве «Севкабель Порт». 8 марта упор будет сделан на пирожные и цветы, 9 и 10 марта – на блины с различными начинками.

8-10 марта

Лекции ДК Лурье о женщинах

8 марта ДК Лурье проведет две лекции-экскурсии о женщинах. В 12:00 Софья Лурье расскажет о местах Петербурга, связанных с роковыми барышнями, а Константин Шолмов в 13:00 поведает просто о самых женских локациях города. 9 марта в 18:00 Виктор Амчиславский докажет, что феминизму почти 3 тысячи лет (и это есть и в Библии!). 10 марта в 17:00 Екатерина Юхнева подготовила праздничную программу «Дамские штучки» о том, как наряжаться и вести беседы было принято в начале ХХ века.

8 марта

19:00

«М-1 Арена»

Концерт-открытие проекта «Музыка радости»

К столетию со дня рождения Даниила Гранина дирижер Александр Канторов и оркестр «Классика» запускают цикл концертов на крупнейших площадках города. Первый пройдет на сцене «М-1 Арены» и в интерактивной манере: музыканты не только исполнят сочинения Моцарта, Бетховена, Чайковского, Иоганна Штрауса, но и расскажут о том, как они создавали свои произведения.

8 марта

19:00

Warpp Live

Концерт Little People

В пятницу британский продюсер Little People впервые выступит в Петербурге с презентацией нового альбома Landloper. Поддержат музыканта Nuage — резидент берлинского лейбла «Project Mooncircle», и Игорь Adams — основатель фестиваля «Абстрасенция».

8 марта

21:00

киноцентр «Родина»

Спецпоказ фильма «Артист»

Немая картина из 2011 года вернется на большой экран. Романтический «Артист» Мишеля Хазанавичуса, стилизованный под ранние ленты 1920-х, получил пять «Оскаров», в том числе за лучший фильм и режиссуру.

8 марта

23:00

«Севкабель Порт»

Вечеринка Off: Phantom

В пятницу в пространстве «Севкабель Порт» пройдет вечеринка Phantom от объединения Roots United. Основное действие развернется на трех сценах. На главной сыграет киевское объединение Rhythm Büro, британская икона техно Regis и финский любитель аналогового саунда Mono Junk. На второй площадке выступят эксперты хаус-музыки из США, Франции и России. Третью сцену традиционно займут резиденты Roots United. Подробный лайн-ап здесь.

19:00

кластер «Дом Культуры»

Выставка «Северный. Выставка Восьмидесяти»

В субботу в галерее на лестнице «Дома Культуры» (проспект Стачек, 72) на два дня откроется выставка, посвященная восьмидесятилетию поэта и музыканта Аркадия Северного. По своему формату она отсылается к советской традиции, тогда однодневные экспозиции неформальных художников проводились прямо в парадных и арочных пролетах. На выставке покажут более 80 работ современных художников. Вход свободный.

  • hurricanehank / Shutterstock.com

9 марта

20:00

клуб Zal

Концерт Tricky

В субботу в клубе Zal выступит Tricky с презентацией альбома «Ununiform». Это первая пластинка, которую британский музыкант записал после переезда в Берлин три года назад. При это четыре трека он сочинил в Москве, так как по собственному признанию «почти 20 лет слушает русский рэп».

10:00

секонд-хенд «Волки-модники»

Гараж-сейл в пользу бездомных кошек

Котокафе «Республика кошек» и проект по перезагрузке гардероба ÅTTE устроят в воскресенье гараж-сейл в пользу бездомных животных. Он пройдет в секонд-хенде «Волки-модники» на территории «Голицын-Лофта» (набережная реки Фонтанки, 20). Все вещи будут стоить не дороже 2000 рублей.

10 марта

12:00

Музей стрит-арта

Перфоманс по сжиганию чучела метамодерна

В Музее стрит-арта пройдет альтернативное празднование масленицы. В воскресенье там сожгут 6-метровое чучело метамодерна, созданного театральным режиссером Данилом Вачегиным. Также в программе хороводы под девизом «Хлеба и техно» – сет от диджея СуперВалька и выступление проекта «Razmotchiki katushek». Вход свободный. Подробнее здесь.

10 марта

20:00

Большой зал филармонии

Мировая премьера сочинения Гии Канчели и выступление Нино Катамадзе

В Большом зале филармонии 10 марта пройдет мировая премьера сочинения Гии Канчели «Письма к друзьям» в версии для кларнета и симфонического оркестра. В концерте примут участие кларнетист Юлиан Милкис и коллектив под управлением Николоза Рачвели. Также на сцену выйдет певица Нино Катамадзе, чтобы исполнить джазовые импровизации. Концерт входит в программу абонемента филармонии «Концерты во фраках и в джинсах», который смешиваются различные музыкальные жанры.

До 10 марта

Выставка Пьеро делла Франчески

До 10 марта в Эрмитаже можно увидеть монографическую выставку «Пьеро делла Франческа», объединяющую произведения одного из самых знаменитых мастеров XV столетия из художественных собраний Италии, Испании, Португалии, Великобритании. Экспозиция дает редкую возможность познакомиться с искусством художника в России, поскольку в наших музеях его работ нет.

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