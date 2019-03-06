Уикенд в Петербург с 7 по 10 марта
Концерты Tricky и Нино Катамадзе, фильмы «Капитан Марвел» и «Вокс люкс» в прокате, а также вечеринка Off: Phantom от Roots United — как весело провести праздничные выходные в городе.
5-24 марта
«Свиное рыло»
В галерее «Свиное рыло» с 5 марта стартовала ставшая уже ежегодной женская выставка (она третья по счету). На этот раз художницы будут исследовать, можно ли вообще разделять искусство по критерию гендера. Среди участниц экспозиции Алиса Юфа, Ася Маракулина, Татьяна Шагина, Наталья Пивко и многие другие.
с 7 марта
Идеально подобранный к 8 марта релиз от Marvel – первый сольный фильм студии с женским персонажем. Пилота военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, обретающую суперспособности, играет обладательница «Оскара» Бри Ларсон.
с 7 марта
Комедия от сценариста Saturday Night Live Фреда Вульфа с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек. Семейная пара Фрэнк и Нэнси пытаются скрыть от дочери и друзей свой финансовый крах, придумывая нелепые авантюры.
с 7 марта
Драма о проблемах отцов и детей от сценариста «Ассы» Сергея Ливнева. Прославленный дирижер (Даниэль Ольбрыхский) и его почти неизвестный сын-художник (Алексей Серебряков) проходят путь от взаимной ненависти к примирению.
с 7 марта
Второй полнометражный фильм 30-летнего актера Брэйди Корбета, объявленного главной надеждой американского независимого кино после дебютного «Детства лидера». Впрочем, его мелодрама о ставшей поп-звездой жертве школьной перестрелки – уже не инди-фильм, а тяжелый голливудский люкс: главная роль у Натали Портман, ей помогают Джуд Лоу и Уиллем Дефо, а песни к картине написала певица Sia.
с 7 марта
Ромком с обаятельной Юлией Топольницкой, Алексеем Кортневым и режиссером суровых драм о несправедливости Юрием Быковым (тут он актер). Уроженка провинциального черноморского города Рита приезжает в столицу, чтобы поступить в театральное училище, но попадает лишь в многочисленные комичные ситуации.
с 7 марта
Байопик военной корреспондентки Мэри Колвин, основанный на статье о ней в журнале Vanity Fair. В центре сюжета – ее командировка в охваченную гражданской войной Сирию в конце 2010-х. Бесстрашную журналистку играет Розамунд Пайк.
с 7 марта
Классик китайского кино Чжан Имоу снял невероятно красивый и зрелищный фильм, обыгрывающий идею доппельгангеров. Воин занимает место своего двойника – знаменитого военачальника.
7 марта
19:00
«Ленфильм»
В честь 40-летия культовый хоррор Ридли Скотта выходит в повторный прокат. Спецпоказ картины пройдет 7 марта на «Ленфильме». Продемонстрируют отреставрированную копию фильма на английском языке с русскими субтитрами. Представит ленту кинокритик Никита Смирнов.
7 марта
19:00
Малая сцена ТЮЗа
В ТЮЗе – премьера спектакля по повести Евгения Водолазкина «Близкие друзья». Его поставила режиссер Елизавета Бондарь, а сценическую адаптацию сделала драматург Юлия Поспелова. В повести рассказывается о разлученных войной трех друзьях-немцах Ральфе, Эрнестине и Хансе.
7 марта
19:30
«Англетер»
Новый фильм Барри Дженкинса принес «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана Реджине Кинг. В прокат в России картина не выйдет, поэтому показ 7 марта – шанс увидеть картину на большом экране. 19-летняя Тиш помолвлена с 22-летним Фонни, но юношу обвиняют в изнасиловании, которое он не совершал. Мать Тиш Шерон пытается найти доказательства невиновности жениха дочери.
8-22 марта
мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»
В четверг в мультимедийном парке «Россия — моя история» открывается выставка «Recycled art» RECYCLED ART о вторичной переработке в искусстве и моде. Ее цель — рассказать, как прямо сейчас российские дизайнеры делают мебель из старых индонезийских лодок (бренд LikeLodka) или панно из старой одежды (художница Юлия Третьякова). Вход свободный. Подробнее здесь.
8-7 марта-апреля
«Росфото»
В «Росфото» открывается выставка балетных фотографий из собственной коллекции музея. В экспозиции – сто снимков, в том числе портреты балерин Екатерины Вазем, Марии Петипа и Любови Радиной работы Бергамаско, изображения солисток Мариинского театра (тогда Кировского) 1940-х ― 1960-х, а также редкие кадры Айседоры Дункан и Марии Понна.
8-10 марта
11:00
«Севкабель Порт»
Рынок выходного дня от команды #онипожратьлюбят вновь пройдет в выходные пространстве «Севкабель Порт». 8 марта упор будет сделан на пирожные и цветы, 9 и 10 марта – на блины с различными начинками.
8-10 марта
8 марта ДК Лурье проведет две лекции-экскурсии о женщинах. В 12:00 Софья Лурье расскажет о местах Петербурга, связанных с роковыми барышнями, а Константин Шолмов в 13:00 поведает просто о самых женских локациях города. 9 марта в 18:00 Виктор Амчиславский докажет, что феминизму почти 3 тысячи лет (и это есть и в Библии!). 10 марта в 17:00 Екатерина Юхнева подготовила праздничную программу «Дамские штучки» о том, как наряжаться и вести беседы было принято в начале ХХ века.
8 марта
19:00
«М-1 Арена»
К столетию со дня рождения Даниила Гранина дирижер Александр Канторов и оркестр «Классика» запускают цикл концертов на крупнейших площадках города. Первый пройдет на сцене «М-1 Арены» и в интерактивной манере: музыканты не только исполнят сочинения Моцарта, Бетховена, Чайковского, Иоганна Штрауса, но и расскажут о том, как они создавали свои произведения.
8 марта
19:00
Warpp Live
В пятницу британский продюсер Little People впервые выступит в Петербурге с презентацией нового альбома Landloper. Поддержат музыканта Nuage — резидент берлинского лейбла «Project Mooncircle», и Игорь Adams — основатель фестиваля «Абстрасенция».
8 марта
21:00
киноцентр «Родина»
Немая картина из 2011 года вернется на большой экран. Романтический «Артист» Мишеля Хазанавичуса, стилизованный под ранние ленты 1920-х, получил пять «Оскаров», в том числе за лучший фильм и режиссуру.
8 марта
23:00
«Севкабель Порт»
В пятницу в пространстве «Севкабель Порт» пройдет вечеринка Phantom от объединения Roots United. Основное действие развернется на трех сценах. На главной сыграет киевское объединение Rhythm Büro, британская икона техно Regis и финский любитель аналогового саунда Mono Junk. На второй площадке выступят эксперты хаус-музыки из США, Франции и России. Третью сцену традиционно займут резиденты Roots United. Подробный лайн-ап здесь.
9-10 марта
19:00
кластер «Дом Культуры»
В субботу в галерее на лестнице «Дома Культуры» (проспект Стачек, 72) на два дня откроется выставка, посвященная восьмидесятилетию поэта и музыканта Аркадия Северного. По своему формату она отсылается к советской традиции, тогда однодневные экспозиции неформальных художников проводились прямо в парадных и арочных пролетах. На выставке покажут более 80 работ современных художников. Вход свободный.
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hurricanehank / Shutterstock.com
9 марта
20:00
клуб Zal
В субботу в клубе Zal выступит Tricky с презентацией альбома «Ununiform». Это первая пластинка, которую британский музыкант записал после переезда в Берлин три года назад. При это четыре трека он сочинил в Москве, так как по собственному признанию «почти 20 лет слушает русский рэп».
10 марта
10:00
секонд-хенд «Волки-модники»
Котокафе «Республика кошек» и проект по перезагрузке гардероба ÅTTE устроят в воскресенье гараж-сейл в пользу бездомных животных. Он пройдет в секонд-хенде «Волки-модники» на территории «Голицын-Лофта» (набережная реки Фонтанки, 20). Все вещи будут стоить не дороже 2000 рублей.
10 марта
12:00
Музей стрит-арта
В Музее стрит-арта пройдет альтернативное празднование масленицы. В воскресенье там сожгут 6-метровое чучело метамодерна, созданного театральным режиссером Данилом Вачегиным. Также в программе хороводы под девизом «Хлеба и техно» – сет от диджея СуперВалька и выступление проекта «Razmotchiki katushek». Вход свободный. Подробнее здесь.
10 марта
20:00
Большой зал филармонии
В Большом зале филармонии 10 марта пройдет мировая премьера сочинения Гии Канчели «Письма к друзьям» в версии для кларнета и симфонического оркестра. В концерте примут участие кларнетист Юлиан Милкис и коллектив под управлением Николоза Рачвели. Также на сцену выйдет певица Нино Катамадзе, чтобы исполнить джазовые импровизации. Концерт входит в программу абонемента филармонии «Концерты во фраках и в джинсах», который смешиваются различные музыкальные жанры.
До 10 марта
До 10 марта в Эрмитаже можно увидеть монографическую выставку «Пьеро делла Франческа», объединяющую произведения одного из самых знаменитых мастеров XV столетия из художественных собраний Италии, Испании, Португалии, Великобритании. Экспозиция дает редкую возможность познакомиться с искусством художника в России, поскольку в наших музеях его работ нет.
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