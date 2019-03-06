Уикенд в Петербург с 7 по 10 марта

8-10 марта

Лекции ДК Лурье о женщинах



8 марта ДК Лурье проведет две лекции-экскурсии о женщинах. В 12:00 Софья Лурье расскажет о местах Петербурга, связанных с роковыми барышнями, а Константин Шолмов в 13:00 поведает просто о самых женских локациях города. 9 марта в 18:00 Виктор Амчиславский докажет, что феминизму почти 3 тысячи лет (и это есть и в Библии!). 10 марта в 17:00 Екатерина Юхнева подготовила праздничную программу «Дамские штучки» о том, как наряжаться и вести беседы было принято в начале ХХ века.