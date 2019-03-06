Сергей Бодров-старший высказался против съемок фильма «Брат-3»

Отец Сергея Бодрова, сыгравшего главную роль в фильмах «Брат» и «Брат-2», режиссер Сергей Бодров-старший не одобрил идею съемок третьей части «Брата». Об этом он рассказал ТАСС.

«Я слышал о съемках фильма, мне кажется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас?», — отметил он и добавил, что не планирует сотрудничать с авторами нового фильма или давать какие-то консультации.