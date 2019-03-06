Сергей Бодров-старший высказался против съемок фильма «Брат-3»
Отец Сергея Бодрова, сыгравшего главную роль в фильмах «Брат» и «Брат-2», режиссер Сергей Бодров-старший не одобрил идею съемок третьей части «Брата». Об этом он рассказал ТАСС.
«Я слышал о съемках фильма, мне кажется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас?», — отметил он и добавил, что не планирует сотрудничать с авторами нового фильма или давать какие-то консультации.
«Данила Багров родной нам. Его растерянность, простодушие, безжалостность — наши. Он — человек, выпавший из контекста, живущий в пору больших перемен, но переставший чувствовать Историю» — Антон Долин
Ранее «Собака.ru» сообщала, что петербургский шоумен Стас Барецкий планирует принять участие в съемках фильма «Брат-3». О возможном продолжении легендарной картины Алексея Балабанова шоумен рассказал в эфире НСН. В картине сыграют новоиспеченный член совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров, только что освободившийся из «Крестов» боец Вячеслав Дацик и актер Никита Джигурда, который, по сюжету, залезет на Останкинскую телебашню и начнет перестрелку по ключевым фигурам шоу-бизнеса.
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