Под угрозой объект культурного наследия регионального значения: в Сестрорецке обрушилась часть фасада дачи Кочкина

Часть фасада объекта культурного наследия регионального значения дачи Кочкина обрушилась. Об этом сообщает КГИОП.

Первое обрушение произошло в мае 2018 года. Это был ризалит в центральной части северного фасада, а в 2019 году обрушилась вторая часть фасада здания.

КГИОП подготовил обращение в комитет имущественных отношений с просьбой ускорить подготовку здания к аукциону по программе «Рубль за метр».

К счастью, сохранившиеся фотографии дачи позволят восстановить утраченное оформление фасадов и кровли. Здание построили в начале XX века в стиле модерн.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Смольный признал три петербургских дома архитектурными памятниками. Ими стали дома 18 и 19 веков постройки. На улице Чайковского это: Придворно-прачечный дом и Новый придворно-служительский дом. Здания и ранее являлись охраняемыми объектами и входили в состав единого комплекса Главного дворцового управления на Прачечном дворе.