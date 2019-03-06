Александр Пушкин (но это не точно) и сосули: концепт видеоигры про сугробы и улицу Рубинштейна

Студия дизайна Kapodaki и художница Анастасия Холодилова разработали концепт видеоигры про городские сугробы и улицу Рубинштейна. Ролик опубликован в соцсетях студии.

Главный герой, напоминающий Александра Пушкина, перемещается по улице Рубинштейна, уворачиваясь от сосуль и преодолевая сугробы. По пути он помогает упавшим старикам, за что получает дополнительные баллы. Периодически поэт подкрепляет здоровье в местных заведениях.

Как сообщает «The Village», цель концепции — привлечь внимание к проблемам уборки петербургских улиц. Если авторы почувствуют поддержку публики, они реализуют проект.