Александр Пушкин (но это не точно) и сосули: концепт видеоигры про сугробы и улицу Рубинштейна
Студия дизайна Kapodaki и художница Анастасия Холодилова разработали концепт видеоигры про городские сугробы и улицу Рубинштейна. Ролик опубликован в соцсетях студии.
Главный герой, напоминающий Александра Пушкина, перемещается по улице Рубинштейна, уворачиваясь от сосуль и преодолевая сугробы. По пути он помогает упавшим старикам, за что получает дополнительные баллы. Периодически поэт подкрепляет здоровье в местных заведениях.
Как сообщает «The Village», цель концепции — привлечь внимание к проблемам уборки петербургских улиц. Если авторы почувствуют поддержку публики, они реализуют проект.
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Этой зимой на улицах Петербурга падают даже трезвенники. А убирать кто будет, Пушкин? Вместе с художницей Настей Холодиловой мы придумали концепцию олдскульной восьмибитной игры. В ней персонаж, напоминающий классика, перемещается по улице Рубинштейна, преодолевая сугробы и уворачиваясь от сосулек. Герой помогает упавшим пенсионерам, за что получает дополнительные жизни, а здоровье подкрепляет в барах и ресторанах главной питейной улицы Петербурга. Game on! Автор идеи: Артём Спиридонов @kapodaki Режиссёр и аниматор: Настя Холодилова @uregonnamissme При поддержке арт-отеля Ундервуд @underwoodhotel Автор музыки: youtube.com/user/electrobaptisttv #sosuligame
Ранее «Собака.ru» сообщала, что Петербургский художник Юрий Осинин, который по своей инициативе и на личные средства установил исторически точные керамические таблички на мостах вместо уродливых металлических, специально для «Собака.ru» провел исследование петербургских сосуль и выяснил, как горожанам навсегда забыть о травмах и смертях из-за гололеда. Решение оказалось не таким уж сложным – изобретать лазеры не понадобится.
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