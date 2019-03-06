В Петрбурге разработали свой проект по борьбе с хрущевками. Московский вариант забраковали

Парламент Петербурга забраковал московский опыт расселения ветхого жилья и подготовил собственный проект федерального закона о реновации жилищного фонда в российских регионах. Инициаторами стали депутаты Законодательного собрания города Денис Четырбок, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Александр Ходосок и Андрей Васильев. Сегодня документ поддержало большинство петербургских парламентариев. Он будет направлен в Госдуму.

Как сообщает пресс-служба Четырбока, ЗакС Петербурга решил подготовить «концептуально новый документ», так как внесенный ранее в Госдуму законопроект фактически клонировал положения законодательства о реновации Москвы и содержал целый ряд пробелов.

Проект, подготовленный для Москвы, не подходит Петербургу прежде всего по причине отсутствия средств на его реализацию.



Как сообщает «РБК», согласно тексту документа, все проекты реновации будут разделены на два вида — бюджетные и инвестиционные. Вторые смогут реализовываться на принципах государственно-частного партнерства. Документом определяются существенные условия соглашения, заключаемого между правительством субъекта и инвестором проекта, порядок его заключения, исполнения и расторжения.

В законопроекте отдельно описан конкретный механизм обеспечения жилищных прав граждан. Новое жилье должно располагаться в том же внутригородском районе, а для городов федерального значения — в том же муниципальном образовании, что и прежнее. Кроме того, нанимателям должны предоставляются равнозначные жилые помещения, соответствующие стандартам и требованиям, установленным законодательством.

Депутаты намерены благоустроить довольно большую территорию, которая одновременно может включать несколько многоквартирных домов. Реновация может осуществляться в отношении не только отдельного многоквартирного дома, но и «элемента планировочной структуры» — квартала, района и микрорайона.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что студентка СПБГАСУ Дарья Кудрявцева разработала в помощь активистам движения «Центральный район за комфортную среду обитания» проект реновации Мытного двора.