В Петербурге снесут 8 тысяч рекламных конструкций

В Петербурге может пойти под снос 95% рекламных конструкций, если в силу вступит ГОСТ, устанавливающий требования к состоянию дорог и улиц. Как сообщает «Фонтанка», об этом рассказал глава комитета по печати города Сергей Серезлеев. Всего в Петербурге 8,5 тысяч афишных стендов и рекламных щитов.

По ГОСТу проезжая часть дорог и улиц, тротуары, разделительные полосы и обочины в населенных пунктах «должны быть без посторонних предметов, в том числе предметов, не относящихся к элементам благоустройства (рекламные конструкции любого вида)». Посторонние предметы будут удалять в течение 2 часов с момента обнаружения.

ГОСТ уже вступил в силу в сентябре 2018 года. Но участники рекламного рынка подняли протест, и действие нового правила было приостановлено до 1 июля 2019 года. Однако корректировки в документ так и не были внесены.

«РБК» сообщает, что национальная ассоциация визуальных коммуникаций, объединяющая операторов наружной рекламы Russ Outdoor, Gallery, «Лайса», «Постер» и других, обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой устранить противоречия между данным стандартом и другим ГОСТом (52044-2003), регулирующим наружную рекламу на автомобильных дорогах. Последний дает право на размещение конструкций.

По словам Сергея Серезлеева, сейчас схема размещения наружной рекламы Северной столицы приведена в соответствие с профильным ГОСТом: «Мы рассчитываем принять участие в заседании технического комитета Росстандарта, где представим результаты нашего исследования, которое легло в основу рекламного ГОСТа. Надеемся, после этого будут внесены необходимые корректировки».

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербург вернулась январская статистика ДТП. Только за понедельник, 4 марта, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, число зафиксированных ДТП перевалило за пять сотен. В январе такое было практически ежедневно.