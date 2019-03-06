Пицца с маршмэллоу и старейший магазин комиксов: Сыендук выпустил обзор о гик-местах и мероприятиях в Петербурге

Видеоблогер Сыендук опубликовал на своем канале видео «Санкт-Петербург| Гик-Трип», в котором рассказал о популярных местах где собираются фанаты видеоигр, комиксов и аниме.

Молодой человек показал, где можно заказать игры, комиксы и даже VHS-кассеты и поиграть в аркадные игры. В обзор также попал старейший магазин комиксов «28-ой», магазин Fast Anime, гик-пиццерия Krang Pizza, где готовят, например, пиццу с маршмэллоу.

Блогер также рассказал про RetroTech Squad, которые проводят разные консольные выставки со старыми компьютерами и ретро-играми.