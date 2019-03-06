Пицца с маршмэллоу и старейший магазин комиксов: Сыендук выпустил обзор о гик-местах и мероприятиях в Петербурге
Видеоблогер Сыендук опубликовал на своем канале видео «Санкт-Петербург| Гик-Трип», в котором рассказал о популярных местах где собираются фанаты видеоигр, комиксов и аниме.
Молодой человек показал, где можно заказать игры, комиксы и даже VHS-кассеты и поиграть в аркадные игры. В обзор также попал старейший магазин комиксов «28-ой», магазин Fast Anime, гик-пиццерия Krang Pizza, где готовят, например, пиццу с маршмэллоу.
Блогер также рассказал про RetroTech Squad, которые проводят разные консольные выставки со старыми компьютерами и ретро-играми.
Ранее «Собака.ru» писала о том, что видеоблогер Дмитрий Сыендук опубликовал ролик о том, как бы выглядел сериал «Рик и Морти», если бы его делали в России.
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