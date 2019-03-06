Из-за смерти Кита Флинта The Prodigy отменили все концерты

Британская электронная группа The Prodigy отменила все предстоящие концерты в связи со смертью вокалиста Кита Флинта.

Планы музыкантов были расписаны до июля. В мае они должны были отправиться в гастрольный тур по США в поддержку седьмого альбома No Tourists. А летом The Prodigy планировали выступить на нескольких европейских фестивалях и 14 июля стать хедлайнерами Park Live в Москве.

Организаторы Park Live сообщили, что вернут деньги покупателям билетов после отмены выступления The Prodigy. Оформить возврат можно там же, где приобретались билеты, ограничений по времени нет. Сейчас фестиваль пытается найти «решение для продолжения фестиваля в рамках трехдневного формата».

Напомним, что вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Тело певца было найдено утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс.