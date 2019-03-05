Bugatti показал самый дорогой в мире автомобиль (но вы уже не успели его купить!)

В рамках Женевского автосалона автоконцерн Bugatti показал автомобиль La Voiture Noire, цена которого составляет около 11 миллионов евро — это самая дорогая машина в мире.

Он оснащен 16-цилиндровым двигателем объемом 8 литров и мощностью 1500 лошадиных сил. Автоконцерн сообщил, что гиперкар существует в единственном экземпляре, и он уже продан.

La Voiture Noire был выпущен к 110-летию Bugatti. Бренд Bugatti принадлежит Volkswagen Group.

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