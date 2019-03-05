Совет Федерации планирует ввести платные вытрезвители

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы вытрезвителей. Как сообщает «РБК», об этом рассказал один из авторов документа, председатель комитета Валерий Рязанский.



Региональные власти получат право создавать вытрезвители в партнерстве с другими учреждениями. В рамках этого сотрудничества с посетителей могут начать брать плату. Еще в советских вытрезвителях существовала такая практика.

Сейчас вытрезвители открываются при региональных больницах, но они не берут деньги за свои услуги. «Дело в том, что закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которую они не просят. Просить расписаться находящегося в полувнятном состоянии гражданина — это смешно», — рассказал депутат. Такая инициатива объясняется жалобами на то, что услуга оплачивается за счет налогоплательщиков, а не самих граждан.

В вытрезвители будут забирать людей, которые не способны самостоятельно передвигаться из-за алкогольного опьянения, при этом им не нужна медицинская помощь. Определять степень опьянения будет полиция.

Минфин отметил, что проект потребует дополнительных расходов региональных бюджетов, а также увеличит загрузку полиции. Документ рассчитывают внести в Госдуму до конца весны.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Полтавченко поручил построить в Петербурге вытрезвитель к ЧМ-2018.