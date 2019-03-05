18+

РЖД введут «Деловой проездной» на «Сапсан» — одна поездка по нему будет стоить 925 рублей

Пресс-служба РЖД сообщила, что с картой стоимость одной поездки будет составлять 925 рублей. А цена на «Деловой проездной» начинается от 38 тысяч рублей в зависимости от количества поездок: 40 или 80. 

Продаваться он начнет 7 марта в дирекции скоростного сообщения в Москве и Петербурге и будет действовать в течение года с момента покупки.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что количество «Сапсанов» между Петербургом и Москвой удвоится.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также