РЖД введут «Деловой проездной» на «Сапсан» — одна поездка по нему будет стоить 925 рублей

Пресс-служба РЖД сообщила, что с картой стоимость одной поездки будет составлять 925 рублей. А цена на «Деловой проездной» начинается от 38 тысяч рублей в зависимости от количества поездок: 40 или 80.

Продаваться он начнет 7 марта в дирекции скоростного сообщения в Москве и Петербурге и будет действовать в течение года с момента покупки.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что количество «Сапсанов» между Петербургом и Москвой удвоится.