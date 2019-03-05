Forbes определил нового лидера списка богатейших людей России

Возглавил рейтинг Леонид Михельсон. Его состояние составляет $24 млрд. Акционер забрал это звание у основного владельца НЛМК Владимира Лисина. Третье место — у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова ($20,7 млрд, 47 место).

В мировом списке Forbes Леонид Михельсон занял 32 место.

В российскую десятку вошли также председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд, 48-е место), совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко ($20,1 млрд, 49), крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд, 58), совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15 млрд, 79), крупнейший бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд, 90), совладелец USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд, 106) и совладелец Evraz Роман Абрамович ($12,4 млрд, 107).

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в 2018 году хоккеист Александр Овечкин, музыкант Сергей Шнуров и хоккеист Евгений Кузнецов возглавили рейтинг самых дорогих российских знаменитостей, составленный Forbes. Издание подсчитало, сколько звезды заработали с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года. Данные предоставляли сами участники списка и независимые аналитики, а также учитывались сведения о тиражах альбомов, книг, призовых фондах турниров, рекламных контрактах и гастрольном графике.