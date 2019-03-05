В 277 домах в Колпине уже сутки нет отопления

На улице братьев Радченко в Колпине 4 марта произошел прорыв трубы с кипятком, из-за чего ближайшие 277 зданий остались без отопления. Об этом сообщили теплоэнергетики и глава Колпинского района Анатолий Повелий.

Планировалось, что ремонтные работы будут закончены к утру 5 марта, однако они задержатся до 20:00 из-за попадания воды в магистральную трубу.

Как сообщает ГУП «ТЭК», работы пришлось остановить и вновь сливать теплоноситель. По данным теплоэнергетиков, новый срок предприятие обозначило как «не позже трех часов дня», еще несколько часов понадобится для восстановления циркуляции. Все это время местные жители будут без отопления.

Анатолий Повелий отметил, что в школах, детских садах, поликлиниках и больнице в Колпине температура соответствует температурным нормам.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге 45 % теплосетей изношены сверх нормы, как заявил глава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко в ходе пресс-конференции 2 октября. При этом треть теплосетей находится в эксплуатации более 25 лет.