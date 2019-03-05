Снова: в Петербурге эвакуировали несколько школ и комплекс «Атлантик-Сити»

Днем 5 марта в Петербурге проходят массовые эвакуации. На этот раз это 200, 549, 285, 54, 352, 509, 369, 504, 375 школы и торговый комплекс «Атлантик-Сити», сообщают очевидцы.

Напомним, что начались эвакуации 16 февраля. К часу дня девять зданий оказались закрыты для посетителей — ТЦ «Радуга», «Румба», «Пик», «Сенная», «Капитолий», «Шкиперский молл», «Озерки» и «Лето» и гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе.

17 февраля — 15 зданий и почти 14 000 человек. В воскресенье посетителям пришлось покинуть Русский музей, были отменены дневные представления на исторической и новой сценах Мариинского театра.