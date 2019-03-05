В Петербург вернулась январская статистика ДТП

Утром 5 марта, по оценке «Яндекс. Пробок», загруженность дорог города достигла 9 баллов. Последний раз такое было в Петербурге в январе. В 11 часов утра отметка опустилась до 7 баллов, что тоже нетипично для такого времени. Обычно загруженность достигает только 4 или 5 баллов.

9-бальные пробки образовались сразу на трех магистралях: проспект Стачек в центр, Заневский проспект – проспект Косыгина в центр, проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр.

На внутреннем кольце КАД от Колтушского шоссе по вантовому мосту до виадука над железной дорогой длина пробки составила 13,8 километра. Продержался застой 1 час 50 минут. В пятёрку крупнейших пробок попали внешнее кольцо от Горского до Приморского шоссе, Дорога жизни с Рябовским шоссе, Московское шоссе и внутреннее кольцо КАД от Софийской улицы до Пулковского шоссе.

Только за понедельник, 4 марта, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, число зафиксированных ДТП перевалило за пять сотен. В январе такое было практически ежедневно.

Как сообщает «Фонтанка», сейчас на региональные дороги Ленинградской области вышла дополнительная спецтехника: на видеоконференции с директорами районных служб глава дорожного комитета Юрий Запалатский дал указание задействовать на очистке максимальное количество машин. «В большинстве районов снегопад начался еще ночью, высота снежного покрова достигает от пяти до десяти сантиметров, поэтому переходим в усиленный режим», – отметил он.

Сейчас на региональных трассах работают почти 400 единиц спецтехники, очищено 6 тысяч километров проезжей части, сброшено 100 километров снежных валов. Очистка не прекращается. Чтобы в условиях мокрого снега не образовывались наледи, дорожные службы используют солевые растворы.

Ранее «Собака.ru» писала о том, что Петербурге глыба льда разбила сразу восемь машин.