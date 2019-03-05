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Стала известна причина снегопада в Петербурге

С раннего утра 5 марта город засыпает снегом. Причина в циклоне Беннет, под северную часть которого попал Петербург. Об этом в Facebook сообщил синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По данным специалистов, самый сильный удар стихии пришелся на раннее утро. Затишье по прогнозу наступит только к ночи. 

Однако, если в Петербург и Карелию циклон принес снегопад, то в центре европейской части России практически наступила весна. В Твери, например, +6. 

Ранее мы сообщали о том, что 4 марта с крыши здания на Думской улице на 27-летнюю женщину упала глыба льда.

С наступлением новой волны холодов нужно быть внимательным на улицах. «Собака.ру» подробно объясняет, куда обращаться, если коммунальщики не выполняют свои обязанности и что делать, если вы уже получили травму


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