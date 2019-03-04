Петербургские активисты закрасили рекламу наркотиков на фасадах домов

Жители Петербурга взялись за очистку фасадов. Активисты самостоятельно закрасили рекламу наркотиков, об этом сообщает группа «Центральный район за комфортную среду обитания».

«У нас было 2 литра краски, пара кисточек, час свободного времени выходного дня и желание избавиться от рекламы продажи наркотиков. Мы убедились, что ноша дворников тяжела», — рассказали активисты.

Также спасатели фасадов заметили, что с закрашиванием граффити коммунальщики справляются в разы быстрее, чем с рекламой запрещенных веществ. Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга хотят регулировать стрит-арт.