Метро Петербурга покроют антивандальной пленкой за 65 млн рублей

«Петербургский метрополитен» объявил старт конкурса на оказание услуг по нанесению антивандального покрытия на облицовку станций подземки. Согласно информации на сайте госзакупок, метро готово выделить 65,7 млн рублей. При этом общая площадь антивандального покрытия — 11,9 тыс. кв. м.

В техническом задании уточняется, что антивандальная пленка не должна стираться и смываться во время очистки грязи. Итоги конкурса станут известны 21 марта.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Беглов пообещал открыть станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» до конца года.