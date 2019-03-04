В Петербурге построят велодорожки, которые соединят шесть парков

В Петербурге стартовал конкурс на проектирование двух велосипедных маршрутов, которые соединят сразу шесть городских парков. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Первый маршрут будет проходить по Заневскому проспекту и проспекту Косыгина на участке от проспекта Энергетиков до Наставников. Дорога свяжет Ладожский парк и парк Малиновка.

Второй маршрут пройдет через проспект Ветеранов от Воронцовского сквера, затем через парки Александрино и Полежаевский до парка Сосновая Поляна.

Подрядчики должны сдать готовый проект велодорожек до 15 ноября 2019 года. Позже планируется подготовка проекта по реконструкции светофоров на пути следования велосипедистов. Ранее мы сообщали, что в Петербурге появилась схема новых велодорожек на 2019 год.