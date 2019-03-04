Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за испорченной лепнины дома на Малой Посадской
Прокуратура Петроградского района намерена возбудить уголовное дело из-за порчи фасада дома на Малой Посадской улице.
На сайте прокураторы уточняется, что при проведении ремонта здания, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения, допущены нарушения. Согласно данным ведомства, декоративные элементы фасада были заменены на плоскостной декор, созданный по шаблонам.
О переделанном декоре дома сообщили жители района. Ведомство направило соответствующие документы в полицию для возбуждения уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников изданию рассказали, что принимать такую реставрацию никто не будет. Чиновники отметили, что «работы выполнены схематично, грубо, с отсутствием проработки и нарушением геометрии».
Дом возведен в 1902 году Ф. И. Лидвалем. Над окнами второго и третьего этажей - декоративный орнамент.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.