Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за испорченной лепнины дома на Малой Посадской

Прокуратура Петроградского района намерена возбудить уголовное дело из-за порчи фасада дома на Малой Посадской улице.

На сайте прокураторы уточняется, что при проведении ремонта здания, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения, допущены нарушения. Согласно данным ведомства, декоративные элементы фасада были заменены на плоскостной декор, созданный по шаблонам.

О переделанном декоре дома сообщили жители района. Ведомство направило соответствующие документы в полицию для возбуждения уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».