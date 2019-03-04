Татьяна Черниговская представила книгу о том, как победить дислексию

Татьяна Владимировна рассказала, что исследованная методика видеорегистрации движения глаз показывает, на чем сосредоточено внимание человека. По мнению профессора, такую методику можно использовать при лечении дислексии. Благодаря айтрекингу удается отследить, что именно вызывает у человека затруднение при чтении.

Кроме того, результаты анализа показывают разницу взгляда разных людей на один и тот же предмет. Это наблюдение ставит под сомнение методы классической науки, в которой ученый лишь наблюдает за процессом.

«Сегодня очевидно, что это невозможно. Предмет исследования зависит от того, кто на него смотрит. И мысленный эксперимент Шредингера про кота, который либо жив, либо мертв до тех пор, пока мы не откроем коробку, показывает важность наблюдателя. Потому что, если нет того, кто смотрит, ничего и не происходит»,— отмечает Татьяна Черниговская.