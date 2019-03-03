В Смольном ждут новую волну снегопадов в начале недели

Петербург встречает весну совсем не весенней погодой — первые выходные марта начались с метелей. Петербуржцы выкладывают в социальных сетях снимки вновь наступившей зимы , МЧС предупреждает о заморозках, а чиновники, ответственные за уборку снега, готовятся покорять стихию. В понедельник и вторник ожидаются снегопады — даже сильнее, чем в субботу.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко рассказал, что, по подсчетам коммунальных служб, в городе за сутки выпало от 14 до 20 сантиметров снега. Снегоуборочной технике пришлось заступить на смену оперативно — по итогам уборки очищено около 80% улично-дорожной сети и 75% тротуаров. В данный момент службы приступают к обработке улиц противогололедными материалами, так как ожидается новое понижение температуры.

«Не хочет зима нас отпускать. Во вторник ждем снегопада, даже более сильного, чем вчера», — сетует глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Он также сообщил, что ночью на уборку дорог вышло 812 единиц техники, а сегодня, 3 марта, 700 единиц и 1000 работников ручной уборки.