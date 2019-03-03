В Смольном ждут новую волну снегопадов в начале недели
Петербург встречает весну совсем не весенней погодой — первые выходные марта начались с метелей. Петербуржцы выкладывают в социальных сетях снимки вновь наступившей зимы, МЧС предупреждает о заморозках, а чиновники, ответственные за уборку снега, готовятся покорять стихию. В понедельник и вторник ожидаются снегопады — даже сильнее, чем в субботу.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко рассказал, что, по подсчетам коммунальных служб, в городе за сутки выпало от 14 до 20 сантиметров снега. Снегоуборочной технике пришлось заступить на смену оперативно — по итогам уборки очищено около 80% улично-дорожной сети и 75% тротуаров. В данный момент службы приступают к обработке улиц противогололедными материалами, так как ожидается новое понижение температуры.
«Не хочет зима нас отпускать. Во вторник ждем снегопада, даже более сильного, чем вчера», — сетует глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Он также сообщил, что ночью на уборку дорог вышло 812 единиц техники, а сегодня, 3 марта, 700 единиц и 1000 работников ручной уборки.
Теперь смело можно утверждать — зима-2019 побила все рекорды последнего десятилетия. Напомним, еще в январе стало известно о преодолении рекорда восьмилетней давности — в 2011 году за первый месяц выпало 82 см снега. За 25 дней января в 2019 году — 82 см. На Смольный даже подавали в суд — петербурженка Диана Демина вместе с супругом подали иск из-за плохой уборки снега. В феврале ситуация нормализовалась и администрация сообщила — за весь зимний период из города вывезли более 3 млн 256 тысяч кубометров снега, 90% дорог Петербурга очистили от снега и наледи (надеемся, нынешние снегопады будут так же обезврежены). Однако для того, чтобы обеспечить более качественную уборку петербургских дворов от снега, необходимо увеличить количество техники, на что потребуются дополнительные средства из бюджета. Впрочем, нас предупреждали — в начале рабочей недели в Петербурге будут господствовать арктические ветра, а долгожданная весна наступит еще нескоро.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.