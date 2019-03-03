Депутаты просят перенести «Алые паруса» в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны

Главный праздник выпускников «Алые паруса», один из самых зрелищных и романтичных, пройдет в Петербурге в ночь на 22 июня. Депутаты ЗакСа просят перенести праздник — в этот день в России проходит годовщина начала Великой Отечественной войны.

По их мнению, отмечать в День памяти и скорби некорректно. Депутат Денис Четырбок отправил предложение о переносе празднования на другую дату врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Если же «Алые паруса» не удастся «передвинуть», то Четырбок предлагает провести залпы праздничного салюта 21 июня в 23:00.

«В России 22 июня — День памяти и скорби. Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней. Встречать День памяти и скорби праздничным салютом — это, мягко говоря, неправильно», — прокомментировал ситуацию депутат. Горожане также высказались по поводу проведения мероприятия — они солидарны с депутатом и считают, что в этом году дата выпала «неудачно». «Да уж, как то не продумано. Хотя и у меня дочь выпускается в этом году, но в такой день это разве праздник. И верно что заметили, многие в шоке были бы», — высказываются они.

Напомним, вчера, 2 марта, стало известно, когда в Петербурге пройдут «Алые паруса»-2019 — 21 июня. В прошлом году «Алые паруса» проходили во время матчей Чемпионата Мира по футболу — чиновникам пришлось учитывать график мундиаля для назначения даты проведения главного праздника взросления.