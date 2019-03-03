Фоторепортаж: Петербург встречает весну первой мартовской метелью
Петербург встречает весну первой мартовской метелью. В субботу вечером, 2 марта, в городе начался сильный снегопад. Горожане делились «весенними» фотографиями в социальных сетях — собрали самые снежные снимки.
Весна не спешит приходить — в МЧС предупреждают, что в воскресенье, 3 марта, в Петербурге ожидаются метели и порывистый ветер до 15 метров в секунду. В начале рабочей недели в город придут заморозки — по прогнозу синоптиков, ночью в понедельник температура воздуха опустится до отметки -12…-15 градусов по Цельсию. Днем немного потеплеет — до -3 градусов. Снегопад продлится до вторника, 5 марта. На дорогах гололедица. МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также ездить с включенными противотуманными фонарями.
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Вчера получился супер-день. Успели переделать кучу дел. А вечер порадовал волшебным снегопадом, прогулкой по царству снежной королевы, в которое превратился город, и душевными разговорами. А ещё муж исполнил мою давнюю прихоть и мы слепили снеговика. Он у меня вообще замечательный и лучше всех 😋 #вечервпитере #снегидет #буря #буран #снежныйпитер #снегопад #белыймир #снегопокалипсис #снегидет #снежныйгород #snow #snowpokalypse #alotofsnow #myworld #whiteworlde
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Весенний вечер в субботу. Цвет настроения - триндец:) 😉 #санктпетербург #весна2019 #spb #travel #путешествияпомиру #март #селфи #selfie #instagood #trip #nature #discover #followme #vacation #snow #snowman #love #coment #joy #friday #суббота #я #путешествие #снегопад #снег
«Кто еще не успел сделать зимнюю фотосессию? У вас еще есть шанс!», — шутят петербуржцы. А пока на город неспешно опускаются хлопья, напомним, как весь февраль в Петербурге царила по-настоящему весенняя погода — в Японском саду на Аптекарском острове зацвела сакура, в Ботаническом саду расцвели первые подснежники, а в середине месяца на главной транспортной артерии города стало слишком «жарко» — с крыши дома на Невском проспекте заметили льющийся кипяток. Снегопады также могут пагубно сказаться на популяции нерпы в области — снежный покров, утопивший поверхность льда на Ладоге и Финском заливе, может стать причиной проблем в сезон размножения кольчатой нерпы.
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