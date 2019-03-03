Фоторепортаж: Петербург встречает весну первой мартовской метелью

Весна не спешит приходить — в МЧС предупреждают, что в воскресенье, 3 марта, в Петербурге ожидаются метели и порывистый ветер до 15 метров в секунду. В начале рабочей недели в город придут заморозки — по прогнозу синоптиков, ночью в понедельник температура воздуха опустится до отметки -12…-15 градусов по Цельсию. Днем немного потеплеет — до -3 градусов. Снегопад продлится до вторника, 5 марта. На дорогах гололедица. МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также ездить с включенными противотуманными фонарями.

«Кто еще не успел сделать зимнюю фотосессию? У вас еще есть шанс!», — шутят петербуржцы. А пока на город неспешно опускаются хлопья, напомним, как весь февраль в Петербурге царила по-настоящему весенняя погода — в Японском саду на Аптекарском острове зацвела сакура, в Ботаническом саду расцвели первые подснежники, а в середине месяца на главной транспортной артерии города стало слишком «жарко» — с крыши дома на Невском проспекте заметили льющийся кипяток. Снегопады также могут пагубно сказаться на популяции нерпы в области — снежный покров, утопивший поверхность льда на Ладоге и Финском заливе, может стать причиной проблем в сезон размножения кольчатой нерпы.