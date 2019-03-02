Стало известно, когда в Петербурге пройдут «Алые паруса»-2019

Главный праздник выпускников «Алые паруса», один из самых зрелищных и романтичных, пройдет в Петербурге в пятницу, 21 июня. В этот день традиционно шведский бриг Tre Kronor af Stockholm с алыми парусами войдет в акваторию Невы, отгремит праздничный салют, на Дворцовой прозвучат поздравления и дадут концерт, программу которого составят исходя из пожеланий выпускников.

В прошлом году «Алые паруса» проходили во время матчей Чемпионата Мира по футболу — чиновникам пришлось учитывать график мундиаля для назначения даты проведения главного праздника взросления. Сообщалось, что заветные пригласительные получило 32 тысячи выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования. Однако всего на празднике присутствовало 1,2 миллионов зрителей.

«Для нас важно в этот день просчитать логистику. Нужно понимать, как перекрывать движение, чтобы жителям и гостям Петербурга не доставить неудобств. Разводим мы только один мост — Троицкий. Но делаем это не только в день праздника, но и накануне — во время репетиции. Кроме того, мы каждый раз перекрываем акваторию Невы и договариваемся с туроператорами, чтобы их суда не заходили в закрытую зону», — рассказал руководитель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

Он также напомнил, что каждый год пригласительные получают не только выпускники Петербурга — по традиции, на праздник «Алых парусов» приглашают лучших выпускников из Ленинградской области и других регионов страны. «Они больше, чем за 2000 километров приехали, чтобы увидеть наш праздник. Приглашать на «Алые паруса не только выпускников из Петербурга — добрая традиция, и мы ее поддерживаем. Важно также создать комфортные условия для маломобильных детей, чтобы у них тоже был доступ и на концерт, и на шоу», — добавил он.

О том, как Петербург встретил последние «Алые паруса», можно почитать здесь.