Снежный покров на льду Ладоги и Финского залива может навредить детенышам кольчатой нерпы
Биологи забили тревогу — снежный покров, утопивший поверхность льда на Ладоге и Финском заливе, может стать причиной проблем в сезон размножения кольчатой нерпы. Из-за непроходимости поверхностей льда выкармливать свое потомство животным придется где попало.
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Фото: сообщество "Спасение тюленей"
О кризисной ситуации сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы». Ссылаясь на прогнозы Финского Метеорологического Института они также прогнозируют вероятность преждевременной потери своих детенышей самками кольчатой нерпы. «Думаем, что будущие морозы уже не окажут животным особой помощи, а во многих случаях добавят трудностей для детенышей кольчатой нерпы, так как щенки будут располагаться на льду без полагающихся им укрытий. Достаточной толщины снега на льду нет», — сообщают биологи.
При этом в фонде надеятся на изменение ситуации — пик сезона размножения еще впереди.
Напомним, в конце декабря прошлого года в центре Петербурга под мостом поселилась упитанная нерпа. Представители Фонда отмечали, что нерпа выглядит вполне упитанной, и следов крови на льду не видно. Это значит, что животному ничего не угрожает, так что трогать ее не стали — чтобы не убежала. В последний день января нерпенок вернулся — его снова заметили под мостом. Видимо, ему так понравилось быть в центре внимания.
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