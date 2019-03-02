Снежный покров на льду Ладоги и Финского залива может навредить детенышам кольчатой нерпы

Биологи забили тревогу — снежный покров, утопивший поверхность льда на Ладоге и Финском заливе, может стать причиной проблем в сезон размножения кольчатой нерпы. Из-за непроходимости поверхностей льда выкармливать свое потомство животным придется где попало.

О кризисной ситуации сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы». Ссылаясь на прогнозы Финского Метеорологического Института они также прогнозируют вероятность преждевременной потери своих детенышей самками кольчатой нерпы. «Думаем, что будущие морозы уже не окажут животным особой помощи, а во многих случаях добавят трудностей для детенышей кольчатой нерпы, так как щенки будут располагаться на льду без полагающихся им укрытий. Достаточной толщины снега на льду нет», — сообщают биологи.

При этом в фонде надеятся на изменение ситуации — пик сезона размножения еще впереди.