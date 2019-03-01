С поверхности Крюкова канала начали убирать настил

Под деревом оказались часть Крюкова канала, канала Грибоедова и реки Мойки — последнюю проверил Росприроднадзор. Специалисты уличили производственную группу в том, что обработка голубого настила загрязняет воду и позже возбудили административное дело в отношении компании «Фильмфест» по факту нарушения. Выяснилось, что плиты местами повреждены, древесно-стружечный материал начал разбухать, а краска осыпаться. К работам по демонтажу до конца февраля никто не приступал.

Студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ» занимается производством фильма «Серебряные коньки». По сюжету фильма, 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. В прокат картину «Серебряные коньки» планируется выпустить в 2020 году.