С поверхности Крюкова канала начали убирать настил
На поверхности Крюкова канала в Петербурге начался демонтаж деревянного настила. Он появился там 29 января для съемок нового романтического фильма от студии Никиты Михалкова «Серебряные коньки».
Под деревом оказались часть Крюкова канала, канала Грибоедова и реки Мойки — последнюю проверил Росприроднадзор. Специалисты уличили производственную группу в том, что обработка голубого настила загрязняет воду и позже возбудили административное дело в отношении компании «Фильмфест» по факту нарушения. Выяснилось, что плиты местами повреждены, древесно-стружечный материал начал разбухать, а краска осыпаться. К работам по демонтажу до конца февраля никто не приступал.
Студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ» занимается производством фильма «Серебряные коньки». По сюжету фильма, 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. В прокат картину «Серебряные коньки» планируется выпустить в 2020 году.
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