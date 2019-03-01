Петербургские депутаты хотят запретить продажу шариков с «веселящим газом»
Депутаты Петербурга хотят ограничить производство и употребление «веселящего газа». Его зачастую используют не по назначению. Речь идет о продаже шариков с «веселящим газом», имеющих краткосрочный наркотический эффект. Каждые выходные на улице Думской их предлагают посетителям баров и клубов.
Чиновники считают необходимым разработать законопроект, с помощью которого удастся контролировать оборот газа. Парламентарии отметили, что ограничение не коснется сфер медицины и науки.
Комитет по законодательству планирует организовать совместную работу представителей МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Также без внимания депутатов не осталась Думская улица. По их словам, она стала «рассадником пьянства и вакханалии».
«В настоящее время веселящий газ в нашей стране не запрещен. Процесс его оборота фактически бесконтрольный. Мы уверены, что сложившуюся ситуацию нужно менять», — отметил депутат Денис Четырбок.
Отметим, инициатива возникла после ДТП на Невском проспекте, которое произошло в ночь на 24 февраля. В результате аварии погибли два человека. По словам водителя, он отдыхал в одном из баров в центре, «подышал шарик», сел в автомобиль и отключился прямо во время движения. На счету виновника ДТП — 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, а также лишение прав в ноябре 2018 года.
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