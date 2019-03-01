Петербургские депутаты хотят запретить продажу шариков с «веселящим газом»

Депутаты Петербурга хотят ограничить производство и употребление «веселящего газа». Его зачастую используют не по назначению. Речь идет о продаже шариков с «веселящим газом», имеющих краткосрочный наркотический эффект. Каждые выходные на улице Думской их предлагают посетителям баров и клубов.

Чиновники считают необходимым разработать законопроект, с помощью которого удастся контролировать оборот газа. Парламентарии отметили, что ограничение не коснется сфер медицины и науки.

Комитет по законодательству планирует организовать совместную работу представителей МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Также без внимания депутатов не осталась Думская улица. По их словам, она стала «рассадником пьянства и вакханалии».