Для уборки петербургских дворов от снега понадобится 800 млн рублей

Для того, чтобы обеспечить более качественную уборку петербургских дворов от снега, необходимо увеличить количество техники, на что потребуются дополнительные средства из бюджета — об этом сообщает жилищный комитет.

В качестве резерва жилком предлагает закупить 200 единиц снегоуборочной техники на случай сильных снегопадов. По данным комитета, сейчас на уборку внутриквартальных территорий необходимо 800 млн рублей.

Ранее Николай Бондаренко, вице-губернатор Петербурга, заявил, что от снега и наледи было очищено 75% дворовых территорий города.