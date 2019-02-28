В Выборге продают здание Союзного банка Финляндии 1900 года

На «Авито» выставлено на продажу здание с участком, расположенное в Выборге, на Пионерской улице, 2. Этот дом был построен в 1900 году по проекту архитектора Карла Густава Нюстрема для Союзного банка Финляндии. Позже дом с барельефами и скульптурными орнаментами занимал «Выборг-Банк», а теперь его может купить любой желающий. Цена вопроса – 63 300 00 рублей.