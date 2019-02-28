В Выборге продают здание Союзного банка Финляндии 1900 года
На «Авито» выставлено на продажу здание с участком, расположенное в Выборге, на Пионерской улице, 2. Этот дом был построен в 1900 году по проекту архитектора Карла Густава Нюстрема для Союзного банка Финляндии. Позже дом с барельефами и скульптурными орнаментами занимал «Выборг-Банк», а теперь его может купить любой желающий. Цена вопроса – 63 300 00 рублей.
На это обратила внимание фотограф, бывшая сотрудница «Собака.ru» Елена Насибуллина. Она сняла парадную дома, так на данный момент в здании располагаются офисы, и в него можно свободно пройти.
Напомним, ранее в ранее «Собака.ru» опубликовала 20 уникальных снимков Выборга 30-40-х годов, которые никто раньше не видел.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.