Синоптики обещают переменчивую погоду в Петербурге — от снега с дождем до метелей и ветра

В последний день календарной зимы, сегодня, 28 февраля, синоптики обещают нелегкую погоду петербуржцам. В городе прогнозируют потепление, сопровождающееся снегом с дождем, в Ленинградской области — похолодание без дождя, но с порывами ветра. А еще скользкие дороги — в обоих регионах.

По сообщению Северо-Западного управления по гидрометеорологии, температура воздуха в Петербурге не станет опускаться до минусовых отметок — в течение дня от 0 до +2 градусов по Цельсию. Начавшийся ночью небольшой снегопад, переходящий в дождь, вернется в город под вечер в виде метели. Скорость ветра — 7-12 м/с, в отдельных регионах порывы ветра будут сильнее.

В Ленобласти столбик термометра покажет от +2 до -3 градусов, обещают также мокрый снег с образованием налипания. Вечером прогнозируют метели. В отдельных районах области порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. На дорогах местами гололедица. МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также ездить с включенными противотуманными фонарями.

Напомним, 26 февраля в Смольном сообщили — сейчас от снега и наледи очищено более 90% дорог и улиц Петербурга. В Петербурге также начата работа по помывке улиц — это делается для того, чтобы быстрее убрать грязь и песок, пока позволяет погода. А еще стало известно, когда в город придет весна — подождать осталось еще совсем немного.