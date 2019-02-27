Исторические витражи в доме Петрова заменили на стеклопакеты без разрешения КГИОП

Витражные окна в здании бывшего доходного дома Петрова на Петроградской стороне в Петербурге пропали исторические витражи. После ремонтных работ, которые начали проводить еще в июле 2018 года, исторические элементы заменили на современные стеклопакеты. «У градозащитников и краеведов много вопросов: как такое мог допустить КГИОП?», — задаются вопросом в Всероссийском обществе охраны памятников.

Градозащитники и жители дома Петрова на Пионерской, 22 забили тревогу, обнаружив пропажу исторических элементов. По их словам, старинные деревянные рамы с витражами в парадных лицевой части здания заменили на пластиковые окна во время ремонта фасада, который проводился с июня по январь.

Историко-культурная экспертиза проекта работ на сайте КГИОПа также не была найдена — активисты пришли к выводу, что задокументированного поручения на сохранение витражей не было составлено. «Остается неясным, осуществлял ли КГИОП надзор на объекте, формально находящемся «под охраной государства», и как в таком случае осуществлялась приёмка выполненных работ (после утраты предмета охраны)?», — приводит «Фонтанка» слова интересующихся.

В КГИОП прокомментировали пропажу исторических витражей. По их словам, фонд капитального ремонта не имел права заменять старые окна на пластиковые — заявления на замену не поступали, а в согласованной документации данный вид работ не был утвержден. В настоящий момент специалисты комитета проводят проверку с целью найти виновников и привлечь к ответственности.

Доходный дом Ф. П. Петрова, позже доходный дом Д. Г. Лурье, был возведен в 1912-1915 годах по проекту архитекторов А. Димитрато и И. Долгинова — представитель неоклассицизма. В 2001 году дом включен КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». Витражи, которые заменили на стеклопакеты, также включены в предмет охраны дома в январе 2014 года.