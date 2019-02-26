Измайловскому гостиному двору в Петербурге вернули исторические двери

Недавно отреставрированному Измайловскому рынку в Петербурге вернули исторические двери. «Сила СМИ! Измайловский гостиный двор, СПб, сегодня. Установка нормальных дверей!», — сообщил блогер Илья Варламов в своем канале в Telegram. Возвращение к историческим дверям стало возможно после того, как отреставрированный фасад здания вызвал возмущение у петербуржцев.

Еще вчера, 25 февраля, петербуржцы были недовольны новым обликом отреставрированного рынка на Измайловском проспекте — на месте исторических деревянных дверей, которые составляли входной ансамбль до реконструкции, появились современные пластиковые. «Так выглядит новая дверь в Измайловском гостином дворе. Отремонтировали», — писали в Сетях горожане.

24 февраля блогер Илья Варламов также поделился новым обликом дверей в Измайловском гостином дворе — и тоже в негативном ключе. Спустя два дня на место вернули исторические, деревянные двери.

Напомним, в начале января в фасадный ансамбль доходного дома Станового на Мытнинской улице вернулась историческая деревянная дверь — спустя 10 лет. А еще блогер Илья Варламов и российский политический и общественный деятель Максим Кац запустили онлайн-штаб преображения Петербурга — потому что «этот год нужно использовать, чтобы преобразить город».