AdVita проведет в Александринском театре «Один день» в трех концертах — с Шевчуком, Улицкой и Сургановой

6 апреля благотворительный фонд AdVita отметит свое 17-летие — и проведет в Александринском театре «Один день» в трех концертах. На сцене выступят писательница Людмила Улицкая и Полина Осетинская, Светлана Сурганова и Камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа, а также Юрий Шевчук со своими музыкантами.

На сцене Александринского впервые для петербуржцев Людмила Улицкая озвучит рассказы «Туши, туши, где их души...», «Вдвоем» и «Agua allegoria», составляющие триптих «О теле души» под аккомпанемент пианистки Полины Осетинской. Светлана Сурганова прочтет свои стихи, а также исполнит песни на стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Иосифа Бродского в сопровождении струнного оркестра. Юрий Шевчук, бессменный лидер музыкальной группы ДДТ, выступит с акустической программой — в этом ему помогут гитарист коллектива Алексей Федичев и барабанщик Артем Мамай.

Средства, собранные от продажи билетов, будут переданы на лечение подопечных фонда — людей с онкологическими заболеваниями. В один день будут даны сразу три концерта подряд.

«Это встреча — тех, кому нужна помощь, с теми, кто помогает, и ничего важнее этой встречи нет. Это возможность — для всех: музыкантов, писателей, поэтов, зрителей, сотрудников театра, волонтеров, сотрудников фонда — увидеть, как много люди могут, когда их много», — рассказала директор фонда Елена Грачева.