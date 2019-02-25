Единая карта петербуржца будет запущена в мае этого года

Стало известно, когда в городе появится единая карта петербуржца, которую начали разрабатывать еще летом 2017 года. «Единая карта петербуржца», функционирующая на базе платежной системы «Мир», начнет выпускаться с 1 мая 2019 года.

О сроках появления карты рассказал глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко. Операторами новой системы станут сразу три российских банка — «Санкт-Петербург», ВТБ и «Сбербанк», которые уже готовы начать ее выпуск. Однако для начала процесса необходимо обеспечить город всем необходимым. Так, в автобусах должны стоять валидаторы, списывающие средства с привязанной к карте системы «Подорожник», а не банковского счета.

«Единая карта петербуржца» представляет собой персональную электронную смарт-карту со всеми функциями обычной банковской — к ней также привязана электронная подпись персональные данные и различные социальные программы. На нее можно будет записать любой вид проездного. Кроме того, обладателям обещают привилегии в виде скидок.

С 2019 года на носитель планируется добавить информацию для родителей школьников — о посещаемости и питании в столовых. Для студентов карта может стать аналогом зачетки и студенческого билета. К 2020 году на ЕКП предполагается записать данные медицинского полиса петербуржцев.