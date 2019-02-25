Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя BMW Мурада Касымова, виновного в ДТП на Невском проспекте, на два месяца. Наехавший на пешеходов 24 февраля, что повлекло смерть двух человек, будет находиться под стражей до 23 апреля. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

На Невском проспекте, 55 в ночь на воскресенье, в 00:29 24 февраля, автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов. Виновником ДТП стал 30-летний уроженец Азербайджана, проживающий в Петербурге, безработный Мурад Касымов. Погибшие — 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел и 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова.

Против Касымова возбудили уголовное дело части 6 статьи 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Касымов заявил, что раскаивается в содеянном.

На счету виновника ДТП — 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, составленные ГИБДД, и имеет задолженности по оплате штрафов. С его слов, в ночь на 24 февраля он отдыхал в одном из баров на Думской улице и «подышал шарик». Когда он двигался по Невскому, то отключился. Также сообщается, что в ноябре 2018 года Мурада Касымова уже лишили водительских прав.