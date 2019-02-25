Стало известно, когда в Петербург придет весна
В Гидрометцентре рассказали о том, как скоро наступит долгожданное потепление. Весна в Петербург придет не раньше второй половины марта. Такие же прогнозы распространяются и на всю территорию России.
В начале рабочей недели в Петербурге будут господствовать арктические ветра. В понедельник и вторник погода переменчивая, температура воздуха около нуля градусов. В среду ночью столбик термомента опустится до отметки -7 градусов. В четверг ситуация поменяется в положительную сторону — город ждет небольшое повышение температуры воздуха. Следующее похолодание ожидается на выходных.
Напомним, в воскресенье в Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра — такая же картина сохранится и сегодня. Зима в этом году побила все рекорды — снега в городе выпало больше, чем было зафиксировано в 2011 году (последние рекордные данные). Несмотря на это, в феврале наступило потепление — в Ботаническом саду расцвета сакура и появились первые подснежники.
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