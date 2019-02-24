В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра, надвигающегося на Санкт-Петербург и Ленобласть, сегодня, 24 февраля, объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет в силе и в начале рабочей недели — Гидрометцентр России сообщает , что сильные порывы ветра будут господствовать в регионе и завтра.

В понедельник, 25 февраля, температура воздуха составит 2-4 градуса выше нуля, ожидаются порывы ветра местами достигающие 15 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

Специалисты предупреждают о потенциальной опасности ветра и просят петербуржцев быть внимательными и осторожными — особенно вблизи щитов, дорожных знаков и прочих некапитальных конструкций. МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также ездить с включенными противотуманными фонарями.

Напомним, несмотря на то, что в середине рабочей недели в Петербурге похолодало, в Ботаническом саду на Аптекарском острове расцвели первые подснежники — предлагаем посмотреть на то, как это было.