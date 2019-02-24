Трем автобусным маршрутам Петербурга продлят время работы. С 1 марта «Пассажиравтотранс» удлинит «рабочий день» и увеличит количество автобусов в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ежедневно на маршрут № 196, курсирующий между Колпино и станцией метро «Звездная», будут выходить три дополнительных автобуса. Сообщается, что данная мера позволит сократить время ожидания наземного общественного транспорта, в том числе и в утренний час-пик.

Время работы маршрута № 22, следующего от улицы Стасовой до улицы Двинской, будет продлено по будням с 23:55 до 0:05. Изменение было внесено в связи с обращениями пассажиров, ипользующих данный маршрут — он популярен среди горожан.

Также по будним дням более удобным для пассажиров станет график маршрута № 435. От начальной остановки, улица Жени Егоровой, он начнет курсировать на полчаса раньше — в 5:37. Пассажиры, следующие из поселка Елизаветинка, смогут отправиться по нему уже в 6:40. Последний вечерний рейс от ул. Жени Егоровой состоится на час позже — в 21:30. В обратном направлении также увеличено время работы — в 20:20, а не в 19:30, как раньше.