Фото дня: припаркованный на сугроб в Московском районе внедорожник «воет на Луну»
В Московском районе Санкт-Петербурга неизвестный припарковал на сугроб свой автомобиль — внедорожник Toyota. Необычным способом парковки поделились в социальных сетях. «Сам съедет или подождет, когда снег растает?», — поинтересовались опубликовавшие.
Передняя часть иномарки оказалась припаркована на огромном сугробе в одном из дворов на проспекте Космонавтов. В комментариях петербуржцы начали шутить над необычным способом стоянки: «Воет на Луну?», «Я бы подождал до августа», «Моя Тойота — Мои Правила». Также нашлись и те, кто не в первый раз замечает автоальпинистов — подписчики сообщества делились и другими фотографиями припаркованных на сугробах машин.
Большинство комментаторов отнеслись с пониманием к такой парковке, так как из-за плохой уборки снега во дворах домов места, куда можно поставить своего «железного коня», просто нет. «Сам заехал — сам съедет, опасность таких парковок только в том, что в сугробе может оказаться чей-то ребенок. Наши сугробы для любого джипа подойдут, а еще это и вечно свободное место для парковки, и вызов, и развлечение... Пока снег не убирали, у меня всегда было парковочное место у дома», — рассказывает петербуржец Илья.
Напомним, в середине февраля в Петербурге появился новый мем — большой грязный сугроб. Всё началось с того, что в Twitter-аккаунте «министерство не твоих собачьих дел» кучу снега сравнили с Эверестом. А еще в конце января активисты «Центрального района за комфортную среду обитания» решили не ждать действий коммунальщиков и призвать к решению проблемы уборки сугробов. Они совершили восхождение на самый высокий сугроб и опубликовали экшен видеоотчет — предлагаем посмотреть на то, как это было.
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