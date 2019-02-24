Фото дня: припаркованный на сугроб в Московском районе внедорожник «воет на Луну»

Передняя часть иномарки оказалась припаркована на огромном сугробе в одном из дворов на проспекте Космонавтов. В комментариях петербуржцы начали шутить над необычным способом стоянки: «Воет на Луну?», «Я бы подождал до августа», «Моя Тойота — Мои Правила». Также нашлись и те, кто не в первый раз замечает автоальпинистов — подписчики сообщества делились и другими фотографиями припаркованных на сугробах машин.

Большинство комментаторов отнеслись с пониманием к такой парковке, так как из-за плохой уборки снега во дворах домов места, куда можно поставить своего «железного коня», просто нет. «Сам заехал — сам съедет, опасность таких парковок только в том, что в сугробе может оказаться чей-то ребенок. Наши сугробы для любого джипа подойдут, а еще это и вечно свободное место для парковки, и вызов, и развлечение... Пока снег не убирали, у меня всегда было парковочное место у дома», — рассказывает петербуржец Илья.