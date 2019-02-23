Появилась интерактивная карта всех сервисов и услуг Петербурга

Петербургский исследователь и эксперт по аналитическим данным Данила Горохов создал интерактивную карту городских сервисов. Она работает на основе открытых данных и показывает плотность нахождения городских мест, в которых петербуржцы могут получить коммерческие, социальные услуги, а также приобрести те или иные товары — в формате 3D.

Горохов также сравнил плотность нахождения сервисов в разных районах города — наиболее темные и высокие ячейки показывают наибольшую концентрацию мест, предоставляющих услуги. К ним относятся центральный район, Апраксин двор, Аптекарский остров и другие. Также сильными локальными центрами, согласно исследованию, являются районные торговые центры, больницы и государственные медицинские центры, крупные ЖК и станции метро. В местах, где цвет ячеек не такой насыщенный, плотность нахождения сервисов меньше. Площадь каждой ячейки соответсвует площади примерно 150 на 150 метров.

Также в Петербурге существует «серый пояс» — это территории промышленных зон, полуразрушенных или заброшенных зданий, где, соответственно, услуги не предоставляются вообще. Данила Горохов отмечает, что «серый пояс» разделяет центр и окраины Петербурга и является слабо развивающейся территорией. Так, в исторических районах города плотность сервисов распределена равномерно. На окраинах плотность неоднородна.

До создания проекта визуализации сервисов городской среды Данила Горохов участвовал в исследовательском проекте MLA+ «Нераскрытый Петербург» и анализировал плотность сервисов для поиска локальных центров города. Также ранее он создал интерактивную карту приема вторсырья в России — это стало совместным проектом исследователя и российского отделения Greenpeace.